Podle čínské televizní sítě Guangdong Television byla s holčičkou na procházce její babička, když z výškové budovy nad nimi najednou spadlo jablko.

To naneštěstí spadlo do kočárku a tříměsíční dítě trefilo přímo do hlavy. Podle Daily Mailu se jí na hlavě ihned vytvořila obrovská boule, dívka byla bledá a nereagovala.

Následně byla převezena do nemocnice, kde jí lékaři diagnostikovali frakturu lebky a krvácení do mozku. Podle posledních informací je udržována v umělém spánku a nachází se v kritickém stavu.

Otec dítěte čínskému listu Southern Metropolis Daily sdělil, že holčička podstoupila šestihodinovou operaci. „Je příliš malá, aby podstupovala příliš mnoho operací. Lékaři toho prozatím nechali a dali ji na jednotku intenzivní péče,“ svěřil se.

Policie nyní případ vyšetřuje a snaží se zjistit, zda náhodou nešlo o úmyslný čin.