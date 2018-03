Turecko zahájilo v lednu na severu Sýrie operaci s cílem vytlačit z regionu syrské kurdské milice YPG. Ankara tvrdí, že jsou tyto milice napojeny na kurdské separatisty v Turecku, které turecká vláda považuje za teroristy.

Podle tureckých médií obsadila turecká armáda od zahájení bojů v oblasti 115 „strategických bodů” a 87 vesnic.

Turecko do Afrínu rovněž vyslalo speciální policejní jednotky. V pondělí to oznámil vicepremiér Bekir Bozdag, podle něhož se připravuje bitva o stejnojmenné město. Současně odmítl, že by se na Afrín vztahoval měsíční klid zbraní, o němž rozhodla Rada bezpečnosti OSN.