Stalo se tak po rvačce a Cruz podle svědka přešel na jinou školu ve floridském okresu Broward. Cruz se porval s novým přítelem dívky, s níž předtím chodil, a škola ho vyloučila z disciplinárních důvodů.

Stejně jako bratr Zachary byl Nikolas adoptivním dítětem. Jeho adoptivní matka Lynda Cruzová zemřela loni v listopadu na zápal plic a adoptivní otec před několika lety na infarkt.

Podle rodiny byli bratři po úmrtí Lyndy Cruzové v péči rodinného přítele. Nikolas tam ale nebyl spokojen a přestěhoval se k jiné rodině na severu okresu Broward. Podle rodinného právníka tito lidé věděli, že má Cruz poloautomat AR-15 a přinutili ho umístit zbraň do zamykatelné skříně. Cruz od ní měl ale klíč.

Úřady v okrese Broward rovněž vědí, že byl Cruz po určitou dobu v péči psychiatrické kliniky. Více než rok tam ale už nedocházel.

Profil na Instagramu už zmizel



Policie se zajímá o Cruzovy kontakty na sociálních sítích. Podle policejního velitele Scotta Israele jsou některé z Cruzových materiálů „velmi znepokojující”. Jeden ze studentů – Daniel Huerfano, jemuž se podařilo z místa střelby utéct, řekl, že Cruze poznal podle fotografie na instagramu, na níž Cruz pózoval s puškou před obličejem.

Zmíněný profil na sociální sítí Instagram její správce - společnost Facebook - už vymazal, médiím však fotografie mladíka přesto neunikly. Huerfano si ho pamatuje jako nesmělého studenta. „Byl zvláštní, spíš samotář,“ řekl o něm.

Střelba na škole na Floridě má nejméně 17 obětí, další lidé bojují o život v nemocnicích.

FOTO: John McCall, ČTK/AP

Dakota Mutchler byl Cruzovým přítelem, dokud byl na škole, ale po vyloučení se s ním nestýkal. „Postupně byl stále větší podivín,” řekl o něm. Vybavil si, že se Cruz na Instagramu zabýval tématem zabíjení zvířat. Svěřil se mu, že na dvoře svého domu trénuje střelbu z brokovnice. „Začal docházet za jednou mou známou a vyhrožovat jí, takže jsem to s ním skončil,” řekl Mutchler.

Jestli někdo, tak on...



Sedmnáctiletá Victoria Olveraová řekla, že se na škole říkalo, že jestli tam někdo bude střílet, bude to právě Cruz. Také někteří učitelé podle stanice Fox News řekli, že existovaly „varovné signály”. Vedení dotčené školy si není vědomo, že by někdo škole vyhrožoval. „Nic nás nevarovalo, žádné telefonáty nebo hrozby,” řekl ředitel Robert Runcie. Škola zůstane do konce týdne zavřená.

Cruz přišel ke škole odpoledne s poloautomatem AR-15 a začal nejprve střílet venku krátce před koncem vyučování. Pak vešel dovnitř, prošel chodbami, které dobře znal, a střílel po studentech i učitelích. Ve škole zabil podle policisty Israele 12 lidí, venku tři – mezi nimi byl člověk, který stál na ulici. Další dvě osoby zemřely v nemocnici na následky zranění. [celá zpráva]

Asi hodinu po střelbě byl Cruz zatčen ve vedlejším městě Coral Springs. Ze školy se dostal v davu prchajících.