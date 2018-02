Unie CDU/CSU se poprvé dostala pod třicet procent, upozorňuje agentura Insa. Pokud by se v únoru konaly volby, hlas by jí dalo jen 29,5 procenta voličů.

Podstatně hůř jsou na tom ale sociální demokraté (SPD) pod vedením Martina Schulze. Těm by nyní dalo svůj hlas pouhých 16,5 procenta voličů, což by byl nejhorší volební výsledek v historii SPD. Straně šlape na paty protiimigrační a protiislámská strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou by nyní volilo 15 procent Němců.

Na čtvrtém místě průzkumu se umístila FDP se ziskem 10,5 procenta. Do německého parlamentu by se dostali ještě zástupci strany Die Linke (11,5 procenta) a Zelení (13 procent).

Průzkum společnosti Insa se konal ve dnech 9. až 12. února a zúčastnilo se ho 2608 lidí.