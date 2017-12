Ve věku osmdesáti let zemřel první člověk, který vystoupil do volného vesmíru a pohyboval se v něm, aniž by byl spojen lanem s vesmírnou lodí. Bruce McCandless v roce 1984 opustil raketoplán Challenger a vydal se do nehostinné prázdnoty... Celý článek Zemřel první člověk, který volně plul vesmírem»