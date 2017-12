Německý občan Dasbar W. podle nejvyššího státního zastupitelství v minulosti podporoval z Německa takzvaný Islámský stát (IS) mimo jiné tím, že vytvářel propagandistická videa, která šířil na internetu. V letech 2015 a 2016 se opakovaně vydal do Iráku, kde se připojil k IS, který ho vyškolil v zacházení se zbraněmi.

Letos v červenci se Dasbar W. vrátil do Německa, kde uvažoval mimo jiné o útoku vozem na stánky kolem kluziště, které se nachází na náměstí před zámkem v Karlsruhe. Od konce srpna proto na místě vyzvídal. Od září se neúspěšně ucházel o pozici řidiče u firem, které rozvážejí zásilky.

Muž, jehož byt policie prohledala, bude ve čtvrtek předveden před soudce, který rozhodne o vazbě.

Plány Dasbara W. nesou podobný rukopis jako útok tuniského teroristy Anise Amriho, který vloni 19. prosince vjel kamiónem v Berlíně na vánoční trh. Zabil 12 lidí, mezi oběťmi byla i Češka, a sedm desítek dalších zranil.