Startuje jako vrtulník, letí jako letadlo. Bell Valor poprvé ve vzduchu

Úspěšný první let absolvoval v úterý konvertoplán Bell V-280 Valor, který má podobně jako větší V-22 Osprey překlopné rotory, takže startuje svisle jako vrtulník, ale pak může letět jako turbovrtulové letadlo. Bell, který patří do skupiny Textron, by rád, kdyby si stroj pořídila americká armáda jako náhradu vrtulníků UH-60 Black Hawk.