Spojené státy evropské? Merkelová Schulzovu vizi zavrhla

Kancléřka a šéfka křesťanské demokracie CDU Angela Merkelová odmítla požadavek Martina Schulze, předsedy soc. dem. (SPD), na vytvoření Spojených států evropských do roku 2025 s tím, že členské země, které by nesouhlasily, by musely novou podobu Evropské unie opustit.