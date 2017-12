Zprávu o chystaném konci Tillersonovy diplomatické kariéry přinesl ve čtvrtek list The New York Times. Tillersona má podle jeho informací během několika týdnů nahradit ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. Výměna se prý připravuje na konec roku.

„Média spekulují, že jsem vyhodil Rexe Tillersona nebo že brzy odejde - falešné zprávy! Neodchází, a i když v jistých otázkách spolu nesouhlasíme (já mám poslední slovo), spolupracujeme dobře a Amerika se znovu těší velké úctě,” napsal prezident.

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E