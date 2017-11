Postaral se o to překvapivě osobně Vladimir Putin, jenž si při prezidentském setkání s lidskoprávními aktivisty v Kremlu koncem října postěžoval, že kdosi „cílevědomě a profesionálně“ shromažďuje „biologický materiál“ etnik žijících v různých zeměpisných částech Ruska.

„Je otázkou, proč to dělají,“ prohlásil tajemně šéf Kremlu a s potutelným úsměvem účastníkům besedy sdělil, že „jsme (Rusové) předmětem velkého zájmu“.

Nevysvětlil ale, kdo onen zájem má a kdo biologické vzorky Rusů shromažďuje, ani jak se mají obyvatelé v této situaci chovat. Jen dodal: „Ať si dělají, co chtějí, a my budeme dělat, co musíme.“

Záhadu neobjasnil ani mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který zvídavým novinářům sdělil pouze to, že prezident má tyto zprávy od tajných služeb země.

Celá epizoda spustila vlnu spekulací, konspiračních teorií i vtipů na sociálních sítích, ale také diskusí vědců o potenciálních genetických zbraních, které prý proti Rusku Západ vyvíjí.

Vzorky pro Pentagon

Televize Russia Today, kterou americké úřady obviňují z ovlivňování loňských prezidentských voleb v USA, již letos v létě oznámila, že o „vzorky živých tkání Rusů“ se zajímá Pentagon. Upozornila na dokument z webu amerického vojenského letectva, podle něhož nemocnice sídlící v Texasu, jež je pod správou vojenského resortu, vyhlásila výběrové řízení na dodávky vzorků „Rusů evropského vzhledu“.

Tehdy zpráva nevyvolala valnou pozornost. Nyní však média spekulují, že prezident mluvil právě o těchto odběrech. Portál lenta.ru v článku s ironickým názvem Rusku vyhlásili biologickou válku napsal, že „cizinci opravdu potřebují genetické vzorky Rusů“. Zdůraznil, že americká vládní objednávka nejen že obsahovala požadavek na odběry „Rusů evropské rasy“, ale i upozornění, že vzorky nesmějí pocházet z Ukrajiny.

„Neslušné přípravy“

Pentagon přitom nijak nezapíral, že se o ruské vzorky zajímá. Agentura RIA Novosti citovala mluvčího odboru vzdělání a výcviku leteckých sil USA (AETC) Beau Downeyho, jenž potvrdil, že vojenský resort si vyžádal z Ruska biologické vzorky nezbytné pro výzkum spojený s nemocemi pohybového ústrojí. Zdůraznil, že studie není namířena proti Rusku a že Rusové se ve výběru „dárců“ ocitli údajně náhodou.

Putinovo prohlášení o „sbírání biologického materiálu“ vyvolalo záplavu sarkastických reakcí uživatelů sociálních sítí. „Nezkoušeli jste po sobě třeba spláchnout?“ reagoval jeden bloger v diskusi věnované potenciálnímu zneužívání vzorků pro „genetickou válku“.

Další tvrdil, že se „konečně dostane do USA – alespoň jako vzorek“. Někteří pak vzpomněli i pronásledování genetiků za stalinských časů.

Putina zřejmě někdo silně obelhal Michail Gelfand, biolog

Ruské úřady přitom daly jasně najevo, že záležitost rozhodně nemíní zlehčovat. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že Moskva považuje za „pochybné“ vysvětlení amerického vojenského letectva ohledně důvodů pro shromažďování ruských vzorků a mluvčí resortu Marija Zacharovová vyzvala Pentagon, aby dokázal, že neporušil mezinárodní právo.

Někteří ruští politici i vědci přitom otevřeně varovali, že vzorky Rusů se v cizině mohou zneužívat pro cílený vývoj virů či biologických zbraní. Ruský senátor Franc Klincevič televizi NTV řekl, že „příprava biologické války proti Rusku nabyla zcela neslušné podoby“. Tvrdil, že shromažďování biologického materiálu „příslušnými službami na Západě“ může být spojené s „přípravou biologické války proti Rusku“.

Vědci to zpochybňují

Vědci nicméně upozorňují, že se cizinci na odběrech vzorků v Rusku podílejí již více než stovku let a podobně tak činí v cizině i ruští výzkumníci.

List Moskovskij komsomolec citoval biologa Michaila Gelfanda, podle nějž není využití odběrů k vytvoření genetické zbraně možné, protože se shromažďují jen vzorky etnických Rusů, nikoli všech ruských etnik. „Je to lež. Takové zbraně nejsou. Lidé jsou si příliš podobní, aby se mohla vyvinout specifická zbraň proti nějaké rase,“ řekl s tím, že „Putina zřejmě někdo silně obelhal“.

BBC pak citovala experta Olga Balanovského z Ústavu genetiky, podle něhož obavy z toho, že se nějaká tajná laboratoř „nabourá“ do genetického kódu Rusů a využije to pro nekalé cíle, jsou neopodstatněné.

„Žádné genetické znaménko národa, které by měli pouze jeho příslušníci, neexistuje,“ zdůraznil. Těžko podle něj může někdo „tajně“ shromažďovat vzorky například na veřejných toaletách či ze slin získaných z nedopalků odhozených na chodnících.

Skupina odborníků z ruské Akademie věd označila v minulých dnech množící se spekulace o „genetických zbraních“ za čiré fantazie. V prohlášení varovali, že omezení mezinárodních výzkumů může způsobit ruské vědě i zdravotnictví nenapravitelné škody. Mají přitom obavy, že drobná poznámka prezidenta povzbudí úřady k restrikcím.