Podle modelky je akt prodeje panenství na internetu osvobozující a je zaskočená, že ji za to mnoho lidí odsuzuje. „Pokud chci svou první noc strávit s někým, koho nemiluju, je to pouze mé rozhodnutí,“ cituje ji Independent. Dodává, že by nicméně nevěřila, že se nabídka vyšplhá tak vysoko a dosáhne takové ohromující částky.

Peníze Giselle má zaplatit jakýsi obchodních žijící v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. S ním se modelka poprvé setká společně s ochrankou, která zajistí její bezpečí. Peníze chce podle svých slov použít na zaplacení školného na univerzitě.

Prodej panenství uskutečnila dívka přes stránku zvanou Cinderella Escorts, sídlící v Německu. O ní se už v souvislosti s prodejem panenství psalo v roce 2016, když něco podobného udělala 18letá rumunská modelka Alexandra Kefrenová, jejíž nevinnost vydražil za obdobně vysokou částku obchodník z Hongkongu.

Portál Cinderella Escort vede 27letý Jan Zakobielski z Dortmundu, který pro magazín Forbes uvedl, že by nikdy nedovolil provést podobný obchod někomu, kdo je ještě nezletilý. Sexuologové se nicméně domnívají, že dražby panenství by v dnešním světě ani neměly existovat. „Je to něco, co patří do minulosti,“ uvedl odborník Shan Boodram pro portál Vice.

„Na našich stránkách naleznete videa, kde dívky z celého světa hovoří o důvodu, proč se rozhodly prodat své panenství. A dívky pocházejí skutečně odkudkoli, od Austrálie, Evropy, přes Afriku po Severní i Jižní Ameriku. Dokonce i z arabských zemí či Asie,“ uvedl mluvčí portálu Cinderella Escorts.