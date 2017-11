„Ve 12:09 (13:09 SEČ) jsme obdrželi telefonát o kolizi letadla s helikoptérou ve vzduchu. Na místě je několik obětí, to je ale zatím vše, co můžeme potvrdit,” cituje BBC záchrannou službu.

Policie podle televize Sky News uvedla, že je prioritou zachraňování životů. Na místě nehody zasahuje jak policie, tak záchranná a hasičská služba.

