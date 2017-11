V odpovědi na senátorův dotaz ohledně potenciálního konfliktu Dumont v zastoupení ministerstva obrany uvedl, že Spojené státy vyhodnocují, zda je KLDR s to zasáhnout svými střelami hustě osídlené oblasti Jižní Koreje. Spojené státy by v případě útoku riskovaly možnost jaderného protiútoku Severní Koreje, je ale i možné, že Pchjongjang by mohl použít biologické zbraně navzdory mezinárodní úmluvě, která je zakazuje.

Ve společné reakci na vyjádření Pentagonu jeden republikánský a 15 demokratických zákonodárců - všichni vojenští veteráni - označilo materiál za silně znepokojivý a varovalo, že důsledkem takového kroku by byly statisíce nebo i miliony mrtvých v prvních dnech bojů.

„Chceme, aby veřejnost plně pochopila, jaké důsledky by případná válka přinesla, a uvědomila si závazek, který bychom jako národ učinili, kdybychom měli zahájit vojenskou akci," uvádí se v prohlášení. Trumpova administrativa podle nich nedokázala formulovat žádné plány, které by zabránily rozšíření vojenského konfliktu za hranice Korejského poloostrova, ani plány, jak po skončení konfliktu postupovat.