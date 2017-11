Rusky mluvících rapidně ubývá

Počet rusky mluvících lidí se za posledních 25 let snížil až o 50 milionů. Týká se to především bývalých sovětských republik a zemí někdejšího socialistického bloku. Podle agentury TASS to dnes na Ruském světovém shromáždění uvedl předseda výboru pro vzdělávání a vědu ruské Státní dumy Vjačeslav Nikonov. Zájem o ruštinu přesto podle něj ve světě roste.