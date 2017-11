Armáda zahájila ofenzívu proti IS v tomto městě v září. Dajr az-Zaur byl do té doby z velké části pod kontrolou IS a jen menší část ovládala armáda. Tu obléhali radikálové skoro tři roky. Situace se změnila ve prospěch armády, když se jí letos s pomocí ruského letectva podařilo obležení prolomit.

Podle SANA nyní vojáci obsadili tři další části města, a dále zúžili prostor, v němž se IS stále drží. Režim má v rukou podle některých zpráv asi 95 procent města.

Reportér agentury AFP, který je na místě, tvrdí, že nedávné boje způsobily mnoho materiálních škod, některé domy jsou zcela zničené. V osvobozených částech města se pohybují pyrotechnici a odstraňují nálože, jež za sebou IS nechává.

Podle nejmenovaného vojenského zdroje radikálové využívají proti postupujícím vojákům elitní střelce, auta naložená výbušninami a k sebevražedným útokům nasazují také ženy.

Dajr az-Zaur je střediskem stejnojmenné provincie, v níž se nachází ropa a kam se IS stáhl po předchozích porážkách jinde v Sýrii. V provincii skupina čelí dvěma ofenzívám - kromě té, do níž je zapojena syrská a ruská armáda, proti němu bojují také arabsko-kurdské oddíly podporované mezinárodní koalicí.

IS přišel v polovině října o svůj hlavní stan v Sýrii, o město Rakka. Novou baštou islamistů se stal Búkamál na irácké hranici.