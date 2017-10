Od počátku ledna do konce září opustilo Německo asi 24 500 lidí, kterým úřady zamítly žádost o azyl a zároveň jim přiznaly finanční příspěvek na návrat do vlasti. Dalších více než deset tisíc lidí bez možnosti získat azyl Německo dobrovolně opustilo, aniž by dostalo od státu finanční pomoc.

Z více než 18 000 migrantů, kteří museli z Německa odejít nedobrovolně, předaly německé úřady zhruba pět tisíc úřadům v jiné členské zemi EU. Takový proces umožňují takzvaná dublinská pravidla, podle kterých musí uprchlík žádost o azyl podat v první členské zemi, do které dorazí. Řada evropských zemí tento princip kvůli velkému počtu přicházejících migrantů od roku 2015 neuplatňovala.

V roce 2015 přišlo do Německa 890 000 migrantů, loni asi 280 000. Do konce letošního září v zemi o azyl požádalo zhruba 140 000 lidí a podle odhadů jejich počet do konce roku přesáhne 200 000.