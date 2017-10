Třetina mladých Slováků podle průzkumu přemýšlí o tom, že zemi opustí

Téměř třetina mladých Slováků přemýšlí o tom, že by natrvalo opustila rodnou zemi. Vyplývá to z průzkumu Rady mládeže Slovenska (RMS), kterého se zúčastnilo 700 mladých lidí ve věku 15 až 24 let.