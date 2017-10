Sturgeonová volila mírnější slova než místopředseda strany Angus Robertson, který ujišťoval, že plebiscit se uskuteční, a to do dalších voleb do skotského parlamentu v roce 2021. Dočkal se za to ovací vestoje.

Skotská premiérka ale už dříve odložila rozhodnutí o vyhlášení nového referenda na konec rozhovorů o brexitu. Británie unii opustí na jaře 2019.

Prvního referenda o skotské nezávislosti v roce 2014 se zúčastnilo 3,6 miliónu ze 4,3 miliónu registrovaných voličů (85 procent), přičemž 55 procent hlasujících se vyslovilo pro setrvání ve svazku se zbytkem Británie. Po loňském plebiscitu o brexitu však může být pozice skotských separatistů silnější. Ve Skotsku v brexitovém referendu byla většina pro další členství Británie v EU.

„Britská vláda se utápí v chaosu a zemi strhává na cestu úpadku, potřeba (konat ve prospěch nezávislosti) nikdy nebyla větší,“ řekla v úterý Sturgeonová s odkazem na spory v britské vládě. „Máme mandát pro to, abychom lidem tuto možnost poskytli,“ dodala. Skotové podle ní mají právo vybrat si vlastní budoucnost.