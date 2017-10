Paddock pálil z automatických zbraní z hotelu Mandalay do lidí naproti hotelu. Tam právě vrcholil závěrečný den hudebního festivalu Route 91 Harves. Na místě bylo na 22 tisíc lidí.

BEZ KOMENTÁŘE: Střelba v Las Vegas zachycená návštěvníkem koncertu

Policie potvrdila, že pachatel zemřel ve 32. patře hotelu. Zabil se prý sám. Jednalo se o místního občana, který nebyl spojen s žádnou radikální organizací.

Šerif Joe Lombardo uvedl, že zřejmě nešlo o teroristický čin. „V tomto okamžiku ne,” uvedl, byť o hodnotách střelce prý policisté přesnou představu nemají. Dodal, že muž zřejmě útočil sám.

Policie našla ženu, která byla ubytovaná v hotelu, z něhož se střílelo a po které policisté pátrali jako po možném komplici útočníka. Vyšetřovatelé ženu kontaktovali a následně informovali, že už ji nepodezřívají.

Střelba v Las Vegas

Palba začala v neděli kolem desáté večer místního času při vystoupení countryové hvězdy Jasona Aldeana. Účinkující i diváci country festivalu slyšeli střelbu v dávkách.

Podle listu New York Daily leželi na zemi zakrvácení lidé. „Kulky létaly všude,“ uvedl jeden z účastníků koncertu. Lidé z místa v panice utíkali nebo se vrhali na zem.

Mezi desítkami obětí jsou i policisté mimo službu, kteří šli na koncert. Jeden ze svědků řekl televizi ABC, že mu postřelený zemřel v náručí.

Policistka v Las Vegas zasahuje při přestřelce v oblasti Strip, kde se nacházejí kasina a zábavní podniky.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Útočník nejdříve pálil z 29. patra hotelu. Střelba pokračovala i poté, co se přestalo hrát. Palba s přestávkami trvala asi patnáct minut. Pak se střílelo i ve 32. patře.

Přikryté tělo jedné z obětí leží na Tropicana Avenue v Las Vegas po střelbě na účastníky country festivalu.

FOTO: Steve Marcus, Reuters

Policie vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli. Preventivně bylo také uzavřeno letiště v Las Vegas.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews