V Barceloně policie použila proti stoupencům gumové projektily. Pomocí vozů také rozrážela kovové bariéry, několik lidí bylo zraněno.

Jak uvedl Mark Stone, korespondent televize Sky News, který je přímo na místě, není jasné, co přesně zapříčinilo, že policie rázně zakročila. Podle jeho slov do té doby celá situace připomínala poměrně mírumilovný protest.

„Policie útočila obušky na lidi, kteří seděli na zemi. Ti se rozprchli, čímž vzniklo volné místo pro policejní vozy, které prorážely zábrany,” uvedl.

FOTO: Susana Vera, Reuters

Španělská vláda tvrdí, že jen neochotně vyslala policisty a příslušníky civilní gardy s příkazem zastavit referendum. Jejich prvotním úkolem je prý zabavovat volební materiály, nikoli cílit na lidi, ujistil zástupce centrální vlády v Katalánsku Enric Millo. „Byli jsme přinuceni k něčemu, co jsme nechtěli," řekl a hlasování označil za frašku.

Mluvčí katalánské vlády Turull v neděli žádal Millovo okamžité odstoupení kvůli násilí proti občanům ze strany státu.

Střet policie se stoupenci referenda v Barceloně

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Policisté zasáhli i proti zpívajícímu davu v Gironě, mnozí z lidí drželi nad hlavami volební lístky. Policisté se také snažili dostat lidi ven z volebních místností, mezi těmito lidmi byly i ženy a děti.

Při snaze dostat se do místnosti, kde byly volební urny, rozbili také kladivem vstupní skleněné dveře školy, kde se mělo hlasovat.

Volební místnost v katalánském městě Girona

Katalánská vláda se rozhodla pokračovat v přípravách referenda, které se má odehrát v neděli od 9:00 SELČ do 20:00 SELČ, i přes odpor centrální vlády v Madridu, která ho označila za ilegální a snaží se mu zabránit.

FOTO: Francisco Seco, ČTK/AP

Centrální vláda poslala do oblasti policejní posily, aby hlasování zmařily. Podle agentury Reuters v neděli ráno z barcelonského přístavu vyrazila do ulic hlavního města Katalánska zhruba stovka policejních dodávkových automobilů.

Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF