USA vyšle do Afghánistánu tři tisíce vojáků, většina už je na cestě, oznámil Mattis

Spojené státy vyšlou do Afghánistánu tři tisíce vojáků a většina z nich už je na cestě nebo se na ni chystá. Ve Washingtonu to v pondělí sdělil novinářům ministr obrany Jim Mattis. Rozkaz k vyslání příslušníků ozbrojených sil do Afghánistánu podepsal ministr už koncem srpna, tehdy však nesdělil, o kolik vojáků jde.