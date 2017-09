Žena plánovala, že hurikán spolu se svojí čtyřměsíční holčičkou přečká ve svém domě. Když se však dovnitř začala vlévat voda, zjistila, že situace je vážnější, než čekala. Podle stanice NBC Miami se proto rozhodla zavolat záchrannou službu, neměla totiž jinou možnost.

