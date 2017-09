Než se stačí rozkoukat, už má na rukou pouta. Na vězeňském dvoře ho čeká mikrobus, v němž ho eskorta převeze na speciální terminál lipského letiště. „Běžný terminál nepoužíváme z bezpečnostních důvodů,“ vysvětluje policista Jürgen Wallschied (44), jenž Tunisana doprovází.

Fyzické násilí, často proti sobě samému, bývá na denním pořádku. Muži i ženy se snaží zranit, aby v posledním okamžiku zabránili deportaci.

„Zažil jsem žiletky pod jazykem, bodání si třísek do žil. Na toaletách jsme odstranili zrcadla,“ líčí Lars Rose (53), vrchní komisař spolkové policie a šéf operace. Proto musí navrátilci na lékařskou prohlídku včetně intimních míst, což Arabové považují za bezpříkladné ponížení.

Žádná láce

Policejní eskorta pak Chálila odvádí spolu s 25 krajany do letadla. Ostatní mají za sebou tresty za znásilnění, kšefty s drogami, zabití, další tři musí opustit SRN kvůli džihádismu. Let DNU 5161 míří do Enfidhy, asi sto kilometrů jižně od Tunisu. Na palubě sedí dva lékaři, dva tlumočníci, zástupce lidskoprávní organizace, 72 příslušníků spolkové policie v civilu a beze zbraní.

Na akci si policie pronajala od dánské soukromé firmy McDonnell Douglas se 148 sedadly. Daňoví poplatníci uhradí 250 tisíc eur (6,5 mil. Kč), tedy deset tisíc eur za jednoho Tunisana. Pro Chálila skončil nedobrovolný návrat hladce.

Tři islamisty si ale přebírá tuniská policie. On může po krátké registraci za rodinou. „Už jsem jim stihl zavolat. Těšíme se, příjezd oslavíme,“ svěřuje se týdeníku Focus.