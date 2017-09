„První, co mne napadlo, byla Severní Korea. To druhé, že je to nějaký mimozemský vetřelec,“ napsal jeden uživatel na sociální síti Twitter. Jiný se zmiňoval o „biblickém proroctví“ a nechyběly ani obavy, že se k Mexiku stočil hurikán Irma, zatímco další hovořili o obyčejném odrazu městského osvětlení.

Vědci nicméně vysvětlení pro nezvyklý úkaz mají. Podle časopisu National Geographic lze jev přičítat „elektrickým vlastnostem“ některých hornin, zejména čediče nebo gabra, magmatické horniny, která je hlubinným ekvivalentem čediče.

Este fenómeno se llama Earthquake Lights. No hay explicación precisa, pero se le relaciona con liberación de energía pic.twitter.com/indXfR85Ul — César Herrera (@orlaherrera) 8. září 2017

Video záhadných záblesků na mexickém nebi

Tyto horniny při otřesech půdy, erupcích vulkánů a při tektonickém tlaku vyzařují světlo. Tato vlastnost je prý dána drobnými defekty v jejich krystalové struktuře.

Jako baterka

„Když příroda na některé horniny zatlačí, aktivují se v nich elektrické výboje, jako kdybyste na zemském povrchu zapnuli baterku,“ vysvětlil Friedemann Freund, profesor univerzity v kalifornském San José.

„Ta světla či záblesky mohou mít různé tvary a barvy,“ dodal Freund s tím, že při průniku z hlubin na povrch mohou ve vzduchu vytvářet nejrůznější světelné efekty.

Není to poprvé, co se tajemná záře související se zemětřesením objevila. Malé záblesky byly vidět podle svědků nad jednou z ulic před otřesy ve středoitalské L’Aquile v roce 2009. Duhovou záři údajně také pozorovali lidé při zemětřesení v San Francisku v roce 1906.