Ozbrojený muž se údajně pokoušel dostat na střechu jednoho z terminálů a podle svědků byl opilý a choval se nevypočitatelně. Po příjezdu hasičů a policie byl terminál okamžitě vyklizen a uzavřen.

Místní policie následně střelbu potvrdila. „Můžeme potvrdit, že policie se zúčastnila střelby v důsledku zajištění bezpečnosti. Na místě již nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla na svém Twitteru.

Postřelený muž byl odvezen do nemocnice, informace o jeho zdravotním stavu zatím nejsou k dispozici.

Man armed with a knife was shot by police officer at Miami Airport https://t.co/nVpNWqbAuX pic.twitter.com/ZWzUsgrPgo