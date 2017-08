„Nepodložené informace neznámé věrohodnosti z konce května roku 2017 naznačují, že Islámský stát plánuje nespecifikované teroristické útoky během letních měsíců na turisticky exponovaných místech v Barceloně. Zejména v ulici La Rambla,“ cituje El Periodico de Catalunya ze zprávy amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC).

Také šéf katalánské policie Josep Lluís Trapero ve čtvrtek přiznal, že dostal avízo ohledně možného útoku na třídu La Rambla. Bezpečnostní složky informaci zhodnotili na vládní i policejní úrovni a došly k závěru, že její uvěřitelnost je nízká. Trapero též řekl, že se o ní hovořilo i na dvou protiteroristických zasedáních (25. května a 8. června) a na obou panovala shodla, že nejde o hrozbu.

Ministr Forn ani Trapero na tiskové konferenci nesdělili, odkud ona informace z 25. května pocházela. Popřeli, že by ji měli od americké CIA či od jiných tajných služeb z USA. Trapero dokument označil za „montáž”. „Proč bych měl věřit, že dokument je od CIA? Kde je podpis a razítko?” reagoval Trapero.

Mluvčí španělské zpravodajské služby CNI, na kterého se s žádostí o vyjádření obrátila agentura AFP, se nechal slyšet, že nebude komunikaci s cizími zpravodajskými službami ani potvrzovat, ani vyvracet. Španělské ministerstvo vnitra na žádost o komentář vůbec nereagovalo.

Autenticitu citované zprávy není možné nestranně ověřit. Madridské rádio Cadena SER s odkazem na své zdroje ze španělských protiteroristických služeb uvedlo, že je zpráva pravá. Zakladatel WikiLeaks Julian Assange naopak na Twitteru pravost nahrávky zpochybnil. Nezdá se mu, že by Američané v anglicky psané zprávě použili uvozovky používané ve španělštině.

This appears to be modified or fabricated. The use of Spanish language quote marks '<<', '>>' in an English CIA report is very suspicious.