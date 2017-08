Zrakově a mentálně postiženého osmiletého Umeshe z vesnice Kolyari prarodiče přivazovali do chléva pro krávy. Rodiče mu zemřeli po nakažení virem HIV před pěti lety. Jedenáctiletý Jiva z vesnice Baydi trpí dětskou obrnou, duševními poruchami a má deformovanou pravou nohu. Toho otec každý den před odchodem do práce přivazoval ke stromu.

Jiva Ram už je nyní v bezpečí.

FOTO: Profimedia.cz

„Umesh byl do tří let normální dítě. Když jeho rodiče zemřeli, změnil se. Nevyděláváme dostatečné množství peněz na jeho léčbu. Někdy je příliš agresivní a utíká z domu, aniž by o tom někoho obeznámil. Jsme staří a nemůžeme ho neustále hledat po okolí,“ řekla Umeshova pětasedmdesátiletá babička Peepi Bai.

„V minulosti si ublížil. Abychom se vyhnuli jakýmkoliv problémům, museli jsme ho uvázat,“ vysvětloval otec Jivyho.

Oba chlapci jsou nyní v bezpečí

Členové nevládní organizace Aasra Vikas Sansthan, která se stará o děti v nesnázích, převezli oba chlapce do domova pro děti se zdravotním postižením. „Byli jsme v šoku, když jsme děti našli. Javi byl nahý a nohu měl přivázanou ke stromu. Umesh byl pro změnu přivázaný k bambusové tyči mezi krávami. Nyní jsou už oba v bezpečí a brzy zahájíme jejich léčbu a pomůžeme jim, aby se stali dobrými lidmi,” řekl Daily Mailu zakladatel organizace Bhojraj Singh.