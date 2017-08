Steinberg, který pracuje pro berlínskou Nadaci věda a politika (SWP), připustil, že kvalita útočných plánů islamistů klesla v důsledku porážek na bojištích. Barcelona ale znovu připomněla, že IS není slabý, jak se už někteří domnívali. „Neměli bychom věřit, že budeme mít co do činění jen s útoky zdánlivě osamocených pachatelů s noži,“ podtrhl expert.

IS má podle něj vysokou „ideologickou přitažlivost“ a dokáže získávat zejména mladé lidi. „Všechny je nebude možné získat v příštích letech zpátky. Všechny je nebude možné ani kontrolovat. Je jich příliš mnoho. Je daleko více teroristů IS, než kdy bylo přívrženců Al-Káidy,“ soudí.

Změnou k lepšímu je tak podle něj úpadek schopností IS centrálně plánovat útoky. Plánování už není z obležené syrské Rakky dost dobře možné, a navíc byli zabiti lidé, kteří se na něm podíleli. Čím větší bude tlak, tím obtížnější bude plánování atentátů.

IS tak bude stále více záviset na buňkách, které budou autonomně působit v Evropě. Jenže islamisté s tím počítali a připravovali se na to už do roku 2013. „Musíme se obávat, že staré plány budou s jistým úspěchem dovedeny do konce, aniž by IS tahal za nitky z Rakky,“ domnívá se expert.

Rusko: Nože a auta k útokům jsou všude

Mládí teroristů zdůraznil i imám Karí Asm v článku pro britský deník The Independent. Útočníkům z Barcelony, Cambrils a finského Turku bylo mezi 17 až 24 roky. „Svou sofistikovanou propagandou je IS schopen přesvědčit některé mladé lidi, že připojením k IS se účastní na důležité epizodě lidských dějin. Vznik IS podle nich znamená začátek apokalypsy a konečně i den posledního soudu,“ upozornil imám.

Moskevský deník Vědomosti v reakci na zřejmý teroristický útok v sibiřském městě Surgut v pondělí varoval: „V Rusku existuje potenciál lidí otevřených radikální propagandě. Nová taktika džihádu v Evropě - použití aut a nožů - se dá snadno napodobit kdekoli.”

List také připomněl autonomii teroristických skupinek a slabiny policie: „Přívrženci IS se považují za součást široké fronty v boji proti nepřátelům islámu. Metody a místo (útoků) si určují sami. Bezpečnostní úřady nejsou v odvrácení teroru vždy účinné. Snaží se především zabránit velkým útokům v hlavních městech.”