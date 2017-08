„Byli to normální kluci, starali se o mě, zarezervovali mi letenku, když jsem jela na dovolenou, měli práci, nekradli. Nikdy se mnou neměli problém. Ani s nikým jiným. Nerozumím tomu,“ uvedla matka útočníků Halima žijící v Ripollu, kde celá dvanáctičlenná teroristická buňka zřejmě vznikla. Po jednom jejím členovi přitom katalánská policie stále pátrá.

Syna Omara jeho matka viděla ještě těsně před útoky. „Ve čtvrtek spal až do jedné odpoledne, protože noc předtím byl vzhůru do čtyř do rána. Požádala jsem ho, aby mi dobil kartu v mobilu, což udělal a řekl mi, že nebude obědvat a odešel. Pak jsem mu volala, ale neodpovídal.“

Jeho bratr Mohamed zase telefonicky matku informoval, že je až do 25. srpna na prázdninách. „Ptala jsem se ho, kde je a on říkal, že je s kamarády na pláži. Volal mi a poslal mi fotky, všechno bylo perfektní,“ dodala.

Mše ve slavné katedrále

V katedrále Sagrada Familia v Barceloně se v neděli za účasti španělského krále Felipeho VI. uskutečnila mše k uctění památky obětí teroristických útoků v Katalánsku. Nedokončená katedrála architekta Antoniho Gaudího je výrazným symbolem města. Podle některých médií se měla původně stát právě ona terčem teroristického útoku.

Kromě krále a jeho manželky Letizie se mše zúčastnil také španělský premiér Mariano Rajoy, předseda katalánské vlády Carles Puigdemont a starostky Barcelony a Cambrilsu Ada Colauová a Camí Mendozová. Právě tato obě města se stala terčem atentátů, při kterých zahynulo 14 lidí a přes 120 dalších utrpělo zranění.

Ze zahraničí dorazil portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Mezi oběťmi atentátu v Barceloně jsou přinejmenším dvě Portugalky.

Útok měl být mnohem větší



Teroristická buňka zodpovědná za útoky v Katalánsku měla podle listu El País přinejmenším 12 členů. Při atentátu ve městě Cambrils zahynulo pět osob: Moussa Oukabir, bratři Mohamed a Omar Hichamyovi, Said Alla a Houssaine Abouyaaqoub, bratr muže podezřelého z řízení vražedné dodávky na ulici La Rambla.

Podle některých španělských médií chtěli teroristé původně spáchat mnohem větší útok pomocí výbušnin. Jeho terčem se měla stát právě ikonická katedrála Sagrada Familia. Při přípravě bomb ve městě Alcanar došlo ale zřejmě k nehodě a následnému výbuchu.

