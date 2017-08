Slavný londýnský zvon má být odstaven příští pondělí v poledne. [celá zpráva] Čtrnáctitunový zvon, který odbíjí hodiny už téměř 157 let, má být odpojen od časomíry a zaznít má jen občas při slavnostních příležitostech. Údržba je naplánována i pro Alžbětinu věž, kde se hodiny nacházejí.

Proti dlouhé pauza protestovala řada britských poslanců, média i nevládní organizace. Parlamentní správa budov v reakci oznámila, že s ohledem na kritiku délku odstávky „znovu zváží”. Odmítla ale návrhy, aby se zvony rozezněly aspoň v noci, kdy práce na věži ustanou. Spustit mechanismus zvonů je prý příliš složitá procedura.

Hodiny se zvonem jsou umístěny ve věži, která se do roku 2012 oficiálně jmenovala jednoduše Hodinová, ale častěji se jí říkalo Big Ben podle největšího zvonu. Novogotická 96 metrů vysoká věž, která byla dokončena v roce 1859, nyní již pět let nosí jméno Alžběty II., a to od 60. výročí od nástupu královny na trůn.