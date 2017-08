Uneseného Vietnamce drželi na ambasádě v Berlíně, míní němečtí žalobci

Vietnamec unesený v Berlíně byl před převozem do vlasti patrně držen na vietnamském velvyslanectví v německé metropoli. Myslí si to němečtí žalobci, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Bývalý obchodník a poslanec Trinh Xuan Thanh byl v centru Berlína za bílého dne natlačen do automobilu, který měl údajně českou státní poznávací značku.