Desítky čajovníkových plantáží během června až srpna běžně poskytují velkou většinu ze zhruba osmi miliónů kilogramů čaje, jež se za rok prodají – hlavně do Evropy. Region ale od června zachvátily střety mezi místními Gurkhy, kteří plantáže obdělávají, a vládou indického státu Západní Bengálsko. Gurkhové odmítají pracovat a buřiči podle úřadů vyhrožují násilím těm, kdo by se chtěli do práce vrátit. Potyčky a žhářské útoky, při nichž zemřeli už tři lidé, vedly k uzavření plantáží a škol a donutily tisíce turistů opustit oblast.

Protestující poškodili i unikátní horskou železnicí, která je součástí Světového dědictví UNESCO. Bezpečnostní síly nyní hlídkují v ulicích města Dárdžiling a čeká se, co bude po úterku – dni, který separatisté stanovili jako poslední termín pro splnění svých požadavků.

Rozbuškou povinná bengálština ve školách

Chaos vypukl po rozhodnutí tamní vlády učinit povinnou výuku bengálštiny ve školách, Gurkhové přitom mluví nepálsky. Gurkhové už od 19. století usilují o vlastní stát a tvrdí, že Bengálci využívají jejich zdroje a vnucují jim jejich kulturu a jazyk. V roce 1980 zemřelo při podobných nepokojích bezmála 1200 lidí, napsal deník The South China Morning Post.

Pokud to tak bude pokračovat, čínské, srílanské a nepálské značky nám seberou kšefty Ankit Lochan, šéf asociace Siliguri Tea Traders

Tea Board India, agentura mající na starost podporu pěstování, zpracování a prodej čaje, upřesnila, že v červnu se vyprodukovalo jen 140 000 kilogramů darjeelingu, tedy zhruba pouhá desetina ve srovnání s loňským červnem. Podle předpovědí by tak cena darjeelingu mohla vzrůst o více než 20 procent a některé z plantáží by mohly znovu obnoveny až za několik let.

„Letošní úroda je ztracena,” tvrdí Sanjay Mittal, ředitel plantáže Ambiok Tea. „Pokud se patová situace vyřeší, doufáme, že se nám podaří vrátit k produkci příští rok,“ dodal.

Obnova může trvat i celé roky

Ankit Lochan, šéf asociace Siliguri Tea Traders, je ale přesvědčen, že pokud budou stávky pokračovat ještě pár měsíců, „skoro 50 procent plantáží zavře na dva či tři roky“. Odhaduje, že letos se sklidí 20 až 30 procent běžné produkce. „Čajovníkové keře vyžadují pravidelné zavlažování, odplevelení a prořezávání. Potrvá týdny, ne-li měsíce, aby se plantáže vrátily do původního stavu, a pak další čas, aby byla produkce obnovena,“ podotýká Mittal.

Nejenže situace povede k růstu cen, ale chaos v regionu umožní konkurentům ukrojit z koláče, který si darjeeling na světovém trhu vybojoval. „Pokud to tak bude pokračovat, čínské, srílanské a nepálské značky nám seberou kšefty,“ varuje Lochan.

Počátky pěstování darjeelingu spadají do poloviny 19. století, kdy jej v oblasti poprvé vysadil britský vojenský lékař Arthur Campbell. Komerční využívání začalo asi o deset let později. Jde o jedinou značku indického čaje s mezinárodní ochranou, což znamená, že jenom čaj pocházející z regionu může být takto pojmenován.