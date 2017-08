Nákladní auto s běženci zadržela policie v noci z pondělí na úterý na předměstí Drážďan.

Původně se v něm tísnilo 14 lidí. Skupina pěti mužů a čtyř žen ve věku od 14 do 43 let byla převezena do uprchlického zařízení v Drážďanech, po ostatních pěti policie pátrá.

Devětačtyřicetiletý turecký řidič byl vzat do vazby a bylo proti němu vzneseno zatím obvinění kvůli nelidskému a život ohrožujícímu zacházení. Skupina migrantů byla namačkána na čtyřech metrech čtverečních, po celou cestu z Rumunska neměli zastávku, ani nedostali jídlo a pití, uvedlo drážďanské státní zastupitelství.

Vyjádření neupřesňuje, zda se vozidlo dostalo do Drážďan přes Česko, Polsko či jiný stát.