Případ se stal ve středu odpoledne ve městě Ostrov Velkopolský na západě Polska. „Jedli jsme oběd a mému kamarádovi Jurkovi se udělalo zle. Sedl si na schody a pak se začal dusit,” řekl televizi TVN24 Sebastian Banasiak s tím, že okamžitě volal na linku 112.

Telefon zvedla operátorka, která Banasiakovi poradila, aby dusícího se muže položil na bok. Následně se volajícího přes minutu a půl vyptávala na detaily. Pak místo zavolání sanitky přepojila na jinou ústřednu. Dezorientovaný Banasiak tak musel operátorovi znovu opakovat všechny údaje.

„Pořád mě jen přepojujete, už jsem to nahlásil!” rozčílil se. „Nediskutujte se mnou, ale odpovídejte na dotazy,” odvětil mu operátor s tím, že muž předtím hovořil s centrálou ve 120 kilometrů vzdálené Poznani a teď mluví s centrálou v Kališi, který je jen 20 kilometrů daleko.

Místo sanitky přijela policie

Následně se operátor vyptával na další detaily. „Nechci mít člověka na svědomí a mezi tím je třeba udělat 10 telefonů,” rozčílil se Banasiak. Na to operátor zakřičel, že potřebuje všechny údaje, aby mohl poslat správnou sanitku, uvedla televize TVN24. „On umře a my tady vedeme rozhovory,” oponoval volající. „No tak umře. Každý umře,” odvětil operátor. Šokovanému Banasiakovi pak povolily nervy a křičel, ať už konečně pošlou sanitku. „Neřvěte, člověče. Posílám tam policii,” odvětil operátor a položil telefon.

Sanitka nakonec dorazila, ale dusícímu se muži už lékaři nedokázali pomoci. Od prvního telefonátu do příjezdu záchranářů uplynulo 15 minut. Na místo dorazila i policie, ale nikoho nezadržela. Poté, co o situaci informovala média, se do případu vložila i prokuratura. Ta začala vyšetřovat případ pro podezření z usmrcení z nedbalosti.