„Glorifikace teroristických činů je zcela nepřípustná. Odsuzuji toto rozhodnutí v největší možné míře. Norsko se nenechá spojovat s institucemi, které jsou pojmenovány po teroristech. Nepřipustíme využívání norských fondů tímto způsobem,“ zlobil se norský ministr zahraničí Borge Brende.

Dodal, že Norsko požaduje odstranění svého loga a vrácení veškerých finančních prostředků, jež do projektu investovalo. Kolik to dělá, neřekl a neuvádějí to ani norská či izraelská média.

Na další peníze zapomeňte



Norsko zároveň s okamžitou platností pozastavuje financování veškerých podobných projektů v Palestině, a to až do té doby, než tamní samospráva Nory ujistí, že se nic podobného nebude opakovat. Oslo zároveň vyzvalo ostatní země a dárce, aby zkontrolovali, jak palestinská samospráva s fondy nakládá.

Ženské středisko se nachází na Západním břehu Jordánu poblíž města Nábulus. Otevřeno bylo tento měsíc. Nezisková organizace Palestinian Media Watch citovala jednoho z vesničanů, který prohlásil „že bude středisko zaměřené zejména na historii utrpení mučednice Dalal Mughrabiové a prezentaci jejího příběhu mládeži“.

Masakr na pobřežní silnici

Dalal Mughrabiová byla členkou a údajně i vůdkyní skupiny jedenácti palestinských a libanonských teroristů, kteří nejprve v březnu roku 1978 unesli taxík a zabili jeho posádku a poté unesli autobus plný Izraelců. Došlo k přestřelce s izraelskými vojáky, po níž autobus explodoval. Izraelci tvrdí, že Mughrabiová uvnitř odpálila granát.

Při útoku, známém jako „masakr na pobřežní silnici“, zahynulo 38 izraelských civilistů, včetně třinácti dětí a dalších 72 jich utrpělo zranění. Zemřelo i osm teroristů, včetně Mughrabiové.