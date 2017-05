Trump například nedávno při setkání členů NATO v Itálii odstrčil černohorského premiéra Duško Markoviče, aby si uvolnil cestu před kamery. Vzápětí si okázale urovnal sako a na Markoviče se už ani nepodíval.

Podle odbornice na řeč těla Judi Jamesové Trumpův „boj o přední řady“ ukazuje, že svůj status a moc nezískal lehce.

„Děti, které vyrostly v centru pozornosti, se tolik nenamáhají bojovat o dokázání své pozice,“ řekla. „I když dosáhl jednoho z nejvýznamnějších postů na světě, to mu nebrání, aby na každém kroku dokazoval svou mužnost,“ dodala.

Silnější pes



Podle odborníků se většina lidí poté, co někoho odstrčí, alespoň neverbálně omluví. Trump svým arogantním stylem dokazuje, že je „nejsilnější pes“ ve smečce.

Detail podání ruky amerického prezidenta Trumpa (vlevo) a francouzského prezidenta Macrona.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Experti si všímají také jeho stylu podání ruky. Trump často ruku partnera stiskne, vzápětí si ji nečekaně prudce přitáhne k sobě, až ten druhý téměř ztratí rovnováhu. Takto zdravil i viceprezidenta Mika Pence nebo nominanta na šéfa nejvyššího soudu Neila Gorsucha. Tento pohyb označili za zastrašující a agresivní.

„Je to návrat do obchodní řeči těla z osmdesátých let, kdy ten nejtvrdší vyhrál zakázku,“ komentovala to Jamesová.

V Bruselu pak Trump mačkal ruku nově zvolenému prezidentovi Francie Emmanueli Macronovi tak silně, až mu zbělely klouby. Podle další expertky Louse Mahlerové se Trump snažil vyhrát, ale Macron se nenechal a reagoval současně také pevným stiskem. Souboj tak podle ní skončil patem.

Odborník Steve Van Aperen souhlasí, že Macron se s Trumpem přetlačoval, podle něj ale Trump „vyhrál“, když na konci otočil ruku soupeře dolů.

Bradu vpřed



Trump také rád sedává s rukama v pozici spojených palců a ukazováčků. Podle expertů se tím snaží vyzařovat sílu, soustředěnost a přesnost myšlení.

Typickým výrazem tváře amerického prezidenta, hlavně když pózuje kamerám, je vysunutá brada, sevřená ústa a upřený pohled.

„Je to záměrné gesto, Trump se podle mého názoru snaží vypadat jako alfa samec,“ řekla Jamesová. Tento výraz často nasazují zvířecí samci ve chvílích, kdy si „odsednou od níže postavených členů smečky a pochutnávají si na extra porci jídla, kterou získali díky postavení,“ uzavřela.