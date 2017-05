Terorista Salman Abedi, který v Manchesteru pozabíjel 21 lidí, volal pár hodin před útokem do Libye své matce a žádal, aby mu odpustila.

Britští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Abedi byl součástí teroristické sítě. Zadržela proto deset lidí, z nichž osm zůstává ve vazbě. Policie má podle serveru Daily Mail obavy, že v rukou kompliců by mohla být druhá bomba.

Salman Abedi

FOTO: Manchester Police, Reuters

V Libyi byli také vyslýcháni i Abediho rodiče a sourozenci. Jeho otce Ramadana i 18letého bratra Hashima stále zadržují kvůli podezření, že jsou napojeni na Al-Káidu a Islámský stát. Hashim podle mluvčího bin Saláma vypověděl, že Salman „usiloval o vítězství Islámského státu“.

Jejich 20letá sestra Jomana zase poskytla rozhovor deníku The Wall Street Journal. Salman se podle ní mstil. „Viděl výbušniny, které Amerika shazuje na děti v Sýrii, a chtěl se pomstít. Jestli se mu to povedlo, to je mezi ním a Bohem,“ řekla. Žádnou lítost při tom neprojevila.