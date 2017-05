Autobusové nádraží Victoria se nachází v centru britské metropole nedaleko Buckinghamského paláce i Westminsterského opatství.

Policie nádraží nad ránem evakuovala a uzavřela i několik ulic v jeho okolí. Po čase ale zjistila, že podezřelý předmět není nijak nebezpečný.

"Nahlášený podezřelý balíček na autobusovém nádraží Victoria byl odstraněn. Nebyl podezřelý. Díky za trpělivost," uvedla na Twitteru metropolitní policie.

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.