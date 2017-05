O velký rozruch se postaral jeden z nejznámějších současných kosmonautů Gennadij Padalka (58), který strávil ve vesmíru rekordních 878 dnů. Muž, který má za sebou pět kosmických letů a má titul hrdina Ruska, koncem dubna oznámil, že nevidí další perspektivu a tým opouští.

Strávil v něm přitom přes 20 let. V otevřeném dopise obvinil vedení Střediska pro přípravu kosmonautů z „cynismu, absence svědomí, lží a nepotismu“.

„Musím odejít. Nebaví mě už nicnedělání. Perspektivu pro let nemám a ani práce pro mě už ve středisku není,“ oznámil přes média. Ve zmíněném dopise vyzval k odvolání šéfa kosmického centra Jurije Lončakova. Tento bývalý kosmonaut se podle Padalky obklopil pochybnými poradci a dává přednost „protekci a osobnímu prospěchu před profesionalitou a zkušenostmi“.

Vlna odchodů

Elitní tým kosmonautů přitom poslední dobou opustila celá řada lidí, kteří byli považováni za opory a špičkové odborníky. Prošli kompletní přípravou pro kosmické lety a mnozí byli ve vesmíru opakovaně. Nyní však prý musí podstupovat tzv. rekvalifikaci pro „pozemskou“ práci – a mnozí tak raději odcházejí.

Podle deníku Moskovskij komsomolec v týmu nyní zůstává 27 členů, z nichž třináct nemá s kosmickými lety zkušenosti. Středisko přitom nabírá nové, mladé kandidáty, zatímco perspektiva dosavadních není jasná.

Jen v dubnu odešlo na vlastní žádost pět kosmonautů včetně Padalky. Ten marně očekával, že poletí pošesté a dosáhne tak na světový rekord 1000 dnů ve vesmíru.

Dobré je to akorát tak při startu na Zemi: dětičky, děvčata, všichni se loučí, slzičky… A já si pak říkám, k čemu mi to všechno je? jeden z kosmonautů

„Ruský kosmos není zdravý,“ napsal deník s tím, že konflikt ve středisku nazrával delší dobu. „Situace je vypjatá už tři čtyři roky. Lidé se ,zmítají v křečích‘,“ citoval kosmonauta Pavla Vinogradova, podle něhož mnozí specialisté byli přeřazení na podřadnou práci.

„Náš pilotovaný program je ve slepé uličce. Experimenty se na oběžné dráze sice uskutečňují, ale jsou málo efektivní,“ napsal list Komsomolskaja pravda s tím, že „přínos je malý, zatímco náklady obrovské“. Upozornil, že namísto druhého ruského kosmonauta při posledním vesmírném startu letěl nákladní kontejner.

„Omlazení, rotace...“

Vicepremiér Dmitrij Rogozin, který má kosmické programy na starosti, tvrdí, že důvodem hromadného propouštění je „omlazení“ kosmického týmu. Průměrný věk kosmonautů je podle něj v současné době 53 let a to je pro tuto profesi „příliš“.

Uživatelé sociálních sítí však upozorňují, že dosud nikdy ruští ani sovětští kosmonauti „neprali na veřejnosti tak špinavé prádlo“. Další však mají za to, že se o kosmonautice, jejíž problémy jsou už od sovětských časů tabu, musí mluvit.

„Příprava kosmonautů je nákladná a běží za peníze daňových poplatníků. Lidé mají právo vědět, jak stát využívá jejich zkušenosti, potenciál a nadšení,“ míní blogerka Aljona.

Padalkova reakce přišla poté, co se jeho šéf Lončakov pokusil obhájit hromadný vyhazov zkušených tím, že rotace je nezbytná. Podle serveru polit.ru však odcházejí hlavně lidé, kteří kritizují činnost vedení, jemuž prý jde hlavně o vlastní prospěch.

Na internetu přitom koluje anonymní video, na němž kosmonauti rozčarovaně mluví o své misi. „Dobré je to akorát tak při startu na Zemi: dětičky, děvčata, všichni se loučí, slzičky… A já si pak říkám, k čemu mi to všechno je? Co tady vůbec dělám,“ ptá se muž ve skafandru, který komentář prokládá šťavnatými nadávkami. Na závěr dodává, že je to jeho poslední let. Podle blogerů je to právě Padalka. Ten byl naposledy v kosmu v roce 2015.