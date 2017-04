Aleš B., který se k činu přiznal, pašoval při každém přejezdu hranice vždy kilogram nebo dva drogy, která je Německu známá jako crystal. Balíčky drogy během celkem zhruba tří desítek cest dopravil například do Lipska, Halle, Coswigu nebo Wittenbergu. Za propašování kilogramu drogy dostával 1000 eur (26 930 korun), za cestu s dvěma kilogramy 1500 eur (40 390 korun).

Hodnotu drogy, kterou Čech do Německa propašoval, odhadují tamní média na zhruba tři milióny eur (téměř 81 miliónů korun). Pokud by u soudu nespolupracoval a nepodal informace i o svých spolupachatelích, hrozilo by mu až 14 let vězení.

S přísunem metamfetaminu přes česko-německou hranici bojují německé úřady dlouhodobě. Crystal užívaný na území Německa pochází téměř výlučně z Česka, kde jsou podle německých úřadů do výroby a obchodování s ním zapojeny hlavně vietnamské gangy.