Podle jihokorejské agentury jde o padesátiletého Američana korejského původu příjmením Kim, který v KLDR pobýval asi měsíc. Je to už třetí občan USA, kterého úřady Severní Koreje zadržují. Totalitní komunistická diktatura, která s USA neudržuje diplomatické styky, si tímto způsobem obvykle vynucuje návštěvy vysoce postavených amerických politiků.

Zadržený muž je profesorem Jen-pienské univerzity v Číně, která udržuje partnerské styky se školou v KLDR, napsal Jonhap. Úřady KLDR loni v lednu zadržely amerického studenta Otto Warmbiera a odsoudily ho na 15 let za pokus o krádež propagandistického plakátu. O dva měsíce později bylo zatčen Američan korejského původu Kim Dong Chul a odsouzen byl na deset let za podvracení státu. Americký misionář Kenneth Bee byl v KLDR zatčen v roce 2012. Po odsouzení na 15 let byl po dvou letech propuštěn.

KLDR: Potopíme loď imperialistů



Jižně od Korejského poloostrova začalo společné americko-japonské námořní cvičení, do něhož se zapojila americká letadlová loď USS Carl Vinson s doprovodnými bojovými plavidly. Seskupení vyslaly USA do východní Asie s cílem odpovědět na rostoucí ohrožení ze strany KLDR, která provokuje americké spojence raketovými a jadernými testy.

Severokorejský stranický list Rodong Sinmun napsal, že KLDR je připravena americkou letadlovou loď potopit, aby prokázala svou vojenskou moc. „Naše revoluční síly jsou připraveny potopit jediným úderem americkou letadlovou loď s jaderným pohonem,” napsaly noviny na třetí stránce. První dvě byly věnovány inspekci vůdce Kim Čong-una na severokorejské prasečí farmě.