„Jedinou cestou je dialog,“ řekl Wang I na společné tiskové konferenci se svým francouzským kolegou Jeanem-Markem Ayraultem, který je v Pekingu na oficiální návštěvě.

„Kdokoli, kdo vyvolá konflikt na Korejském poloostrově, za to zaplatí značnou cenu,“ varoval čínský ministr zahraničí. Jeho prohlášení následovalo den poté, co Trump uvedl, že „o severokorejský problém bude postaráno”.

„Apelujeme na všechny strany, aby se zdržely vzájemných hrozeb a provokací, ať už slovy nebo činy,“ dodal Wang I.

KLDR: USA ohrožují mír



Podle Číny je třeba zastavit napětí kolem KLDR, než dosáhne „nezvratného a nezvladatelného“ stavu. Do oblasti míří americká letadlová loď a s ohledem na americké nálety na Sýrii není pochyb o tom, že nový americký prezident by neváhal sáhnout ani po použití síly, pokud to podle jeho mínění bude situace vyžadovat.

Americká letadlová loď USS Carl Vinson

FOTO: Reuters

Severní Korea mezitím USA odsoudila za to, že do oblasti přesouvá „značnou strategickou jadernou sílu“, čímž ohrožují mír a bezpečnost na Korejském poloostrově. Mluvčí severokorejského Ústavu pro odzbrojení a mír při ministerstvu zahraničí vydal prohlášení, v němž USA odsoudil za nálety na Sýrii.

„Naše nejtvrdší protiopatření proti USA a jejich poddaným silám budou přijata tak nemilosrdným způsobem, že nedovolí agresorům, aby přežili,” citovala pak agentura KCNA severokorejskou armádu.

Analytici soudí, že by Severní Korea mohla už brzy provést šestý jaderný test nebo odpálit další rakety na znamení toho, že se Pchjongjang nehodlá podřídit sankcím OSN. Jednalo by se rovněž o varování adresované USA a americkému prezidentovi, který opakovaně dal najevo, že politika strategické trpělivosti vůči KLDR skončila.

V neděli zahájí americký viceprezident Mike Pence v Jižní Koreji desetidenní cestu po Asii. KLDR v sobotu slaví 105. výročí narození zakladatele Severní Koreje Kim Ir-sena. Obojí by Pchjongjangu mohlo posloužit jako záminka pro další testy.

Zdrženlivost a diplomacie



Rusko ve sporu mezi KLDR a USA kvůli severokorejskému jadernému programu vyzvalo všechny strany ke zdrženlivosti. Oznámil to v sobotu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že Moskva upřednostňuje diplomatické řešení krize.

„Vyzýváme všechny země ke zdrženlivosti, vyzýváme všechny země k tomu, aby se zdržely všech možných provokativních akcí,“ řekl Peskov.

Spekuluje se, že Severokorejci by mohli provést jadernou zkoušku v sobotu u příležitosti výročí narození zakladatele KLDR Kim Ir-sena. NBC s odvoláním na nejmenovaný zdroj z amerických zpravodajských služeb uvedla, že Spojené státy jsou připraveny podniknout preventivní úder konvenčními zbraněmi proti KLDR v případě, že získají důkazy o přípravách na pokusný jaderný výbuch.

Pchjongjang zatím podnikl pět podzemních jaderných zkoušek: po jedné v letech 2006, 2009 a 2013 a dva testy v loňském roce.