„Nebyla to dobrá konverzace. Onen večer jsem byl doma a díval se na CNN, když tu zazvoní mobil. Řekl jsem ,Haló‘, on odpověděl ,Jeffe, tady je Donald‘, a já na to ,Ahoj, Donalde‘,“ přiblížil Zucker podle izraelského serveru Arutz Sheva vzniklou situaci.

„Naštval ho nějaký náš host, který v programu řekl něco, co se mu nelíbilo. Ječel na mě dvě minuty a pak řekl: ,OK, je ti to jasné? Nazdar' a praštil sluchátkem,“ dodal.

Podle Zuckera je „nebezpečné a bezprecedentní“, že prezident nazývá média „nepřítelem lidu“. „Myslím, že naším úkolem je hnát ty u moci k zodpovědnosti, a v tom budeme pokračovat,“ uzavřel.