Volební účast se oproti minulému hlasování zvýšila o deset procentních bodů na 64,8 procenta.

V parlamentu této britské provincie nyní DUP severoirských protestantů získala 28 křesel a Sinn Féin místních katolíků 27 poslaneckých míst, zatímco v roce 2016 to bylo 38 a 28 mandátů.

Předčasné volby



Volby do regionálního parlamentu byly předčasné a následovaly po lednovém rozpadu vládní koalice. Panují obavy z další eskalace napětí mezi místními probritskými protestanty a katolickými separatisty, protože hlasování podle všeho nepřineslo konec tamní politické krize.

Boje mezi znepřátelenými komunitami, které trvaly 30 let a vyžádaly si více než 3000 mrtvých, ukončily dohody v roce 1998. Na jejich základě se obě strany musejí bez ohledu na své rozdílné cíle dělit o moc. Vztahy mezi hlavními politickými stranami, DUP a Sinn Féin, které dosud vládly v koalici, se však velmi zhoršily. Sinn Féin s DUP odmítá od ledna spolupracovat s tvrzením, že se unionisté ve vládě chovají arogantně a podporují korupci.

"Po kampani, která byla tvrdá a rozdělovala, je malá naděje, že by instituce v příštích týdnech fungovaly," domnívá se deník The Irish News. Analytikové předvídají, že se nepodaří vytvořit rychle vládu a že by provincii mohl dočasně spravovat z Londýna britský ministr pro Severní Irsko James Brokenshire, a to asi šest měsíců.

Komplikace kvůli brexitu



Situaci komplikuje také loňské rozhodnutí Britů odejít z Evropské unie. Sinn Féin zesílila svou snahu přičlenit Severní Irsko k Dublinu, protože v loňském referendu se většina obyvatel provincie (56 procent) vyjádřila pro setrvání v EU. DUP vedla naopak kampaň za brexit, tedy za britský odchod z EU, pro který nakonec v červnovém referendu hlasovala těsná většina britských voličů.

Očekávaný odchod britských ostrovů z EU vyvolal u 1,9 miliónu obyvatel Severního Irska především obavy o volný pohyb osob mezi britskou provincií a Irskou republikou, která v unii zůstává. Brexit také podle Sinn Féin poškodí obchodní výměnu, zemědělství a finanční příjmy z EU.

"Brexit bude mít vážné důsledky," tvrdí šéfka Sinn Féin Michelle O'Neillová. Nevěří slibům Londýna, že tyto ztráty Belfastu nahradí.