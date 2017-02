Guadalupe Garcíová de Rayosová, kterou do Mexika eskortovali z imigračního střediska ve Phoenixu v Arizoně, spadá mezi nelegální přistěhovalce se záznamem v trestním rejstříku, jež prezident Donald Trump slíbil prioritně vyhostit. Žena totiž při shánění zaměstnání použila padělané dokumenty.

Ačkoliv soud o její vině rozhodl už v roce 2008 a příkaz k deportaci byl vydán o pět let později, směla dosud v USA zůstat v souladu s politikou předchozího prezidenta Baracka Obamy. Ten uplatňoval k nelegálům, kteří do USA přišli ještě jako děti, shovívavý přístup.

Mexičanku zadrželi imigrační úředníci ve středu, když za nimi šla na pravidelnou schůzku. Odjezdu eskorty s ní se neúspěšně snažily zabránit desítky protestujících, sedm z nich policisté zadrželi. Další den tak byla deportovaná v Mexiku.

Protestující se připoutal k mikrobusu, kde imigrační služba vezla Guadalupe Garcíovou de Rayosovou.

FOTO: Rob Schumacher, ČTK/AP

„Bylo to opravdu skličující. Nikdo by neměl zažít tu bolest, když vám berou mámu a vy jí musíte zabalit kufr na cestu,“ postěžovala si na tiskové konferenci Jacqueline (14), dcera vyhoštěné. Se zbytkem rodiny odjela do Mexika zdrcenou matku podpořit.

Guadalupe Garcíová de Ryosová pak už z mexického Nogales vzkázala, že se nehodlá vzdát. „Nelituji toho, ostatní rodiny alespoň teď alespoň vidí, jaká jsou rizika a co se může stát,“ nechala se slyšet.

Kritika z mnoha stran

Deportaci, která vyvolala celostátní pozornost, kritizoval i demokratický starosta Phoenixu Greg Stanton. „Místo aby hledali násilné kriminálníky a drogové dealery, zaměří se imigrační úřad na matku dvou amerických dětí, která nikoho neohrožuje,“ rozčilil se.

Úřad se brání, že celý případ byl mnohokrát posuzován. „Soudci nakonec rozhodli, že pro její další setrvání v USA není zákonný důvod,“ sdělil v prohlášení.

Za Obamovy vlády vyhostily USA více než 2,4 miliónu nelegálů, přičemž více než polovina z nich měla kriminální minulost.

Trump dal nicméně lokální policii více volnosti v rozhodování o tom, kdo znamená nebezpečí a měl by být urychleně deportován. Aktivisté sledující dodržování lidských práv mají za to, že žena doplatila na mimořádně tvrdou politiku uplatňovanou bývalým šerifem v její oblasti. Ten dříve po kritice rozpustil jednotku, která na nelegální imigranty cílila.