Nejpikantněji působí výmluvné gesto světoznámé monumentální sochy Abrahama Lincolna u Kapitolu, před níž Trump zasalutoval. V odpovědi mu bývalý americký prezident pouze němě ukáže vztyčené prostředníčky.

Michelle Obamová v inaugurační den úsměvy právě nehýřila, což samozřejmě neušlo objektivům kamer a ani šprýmařům na sítích.

.Michelle Obama did not look like she was having a good day ☹️. #Inauguration #MAGA pic.twitter.com/PAdePKC4GC — Carrie ❤America 🇺🇸 (@carrieksada) 21. ledna 2017

Jasně vyjádřený názor zpracovává i obrázek, na němž bývalý prezident Barack Obama odlétá vrtulníkem, který se ale ze všech sil snaží udržet superhrdina Kapitán Amerika. Jakoby jej za žádnou cenu nechtěl pustit.

I'm sure this has been tweeted - I got it via the great @JohnCassaday, & so say we all. pic.twitter.com/QURxGKiTkf — Joss Whedon (@joss) 21. ledna 2017

Nezaostává ani fotka, na níž Trump přísahá na historickou bibli. Aktivní uživatel si neodpustil k němu přidat pichlavou poznámku „První moment, kdy se Donald Trump dotkl knihy“ narážející na to, že prezident nepatří mezi milovníky literatury a žádnou knihu nikdy nepřečetl celou.

Pictured:

Left: The first time a minority president exits office



Right: The first time Donald Trump has ever touched a book pic.twitter.com/qc6CCjtzLl — ♡ brian essbe ♡ (@SortaBad) 20. ledna 2017

Trumpova inteligence dostává na frak i v obrázcích, na nichž nový prezident USA sepisuje svůj inaugurační projev. Podle uživatelů však místo proslovu trénuje podpis „paní Donald Putinová“ nebo si kreslí voskovkami.

Několik další snímků si poté tropí žerty z velikosti davu před Kapitolem při Obamově vstupu do úřadu v roce 2009 v porovnání s poloprázdným obsazením o osm let později.

Comparing the crowds at Donald Trump’s and Barack Obama’s inaugurations https://t.co/U4dIVzCKbH pic.twitter.com/zf8hxVDMpO — The New York Times (@nytimes) 20. ledna 2017

Neuvěřitelných 266 tisíc lajků však získal obrázek Hillary Clintonové, která vystupuje z limuzíny s popiskem „Sakra, Bille, říkal jsi, že půjdeme na brunch!”