Stávku svolaly dva odborové svazy poté, co selhala jednání o počtech pracovníků ve stanicích kvůli plánům na uzavírku některých staničních přepážek s prodejem lístků.

Začátek protestu byl stanoven na 18:00 místního času (19:00 SEČ), některé stanice podle BBC ukončily provoz i dříve. TfL očekává plné obnovení provozu do úterního rána.

TfL podle agentury Reuters uvedla, že bude schopna zajistit jen velmi omezené služby. Žádné vlaky například nebudou k dispozici na klíčových stanicích Victoria, King's Cross, Waterloo, Paddington, Euston, Bank a London Bridge.

Londýnský starosta Sadiq Khan označil stávku za zbytečnou a i přes neúspěšné poslední kolo jednání, které mělo protest odvrátit, nařídil pokračovat v rozhovorech. Poslední nabídku TfL, která by podle Khana zaručila na stanicích bezpečnost i potřebný počet pracovníků, odbory odmítly.

Khan na twitteru řekl, že stávka bude znamenat utrpení pro milióny Londýňanů.

