Lídři Spolu vyrazili přesvědčovat své vlastní voliče

„Cokoliv bude lepší než vláda pana Babiše,“ říká jedna kolemjdoucí v Říčanech, na jejíž slova navazuje další muž: „Věřím, že se to podaří tak, jak má, a vyhraje koalice Spolu.“

Již z prvních reakcí místních, které Novinky oslovily, se jeví, že lídři míří „mezi své“. A tento předpoklad se potvrdil i poté, co dorazili na místo předseda ODS Petr Fiala, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová a lidovecký předseda Marian Jurečka spolu se středočeským lídrem Janem Skopečkem (ODS).

ANO by ve volbách opět vyhrálo, STAN poškozují Piráti

Uvnitř koalice nyní podle všeho panuje dobrá nálada. V posledním volebním průzkumu Kantaru stáhla náskok ANO na 1,5 procenta. V avizované vládě s Piráty a STAN by podle přepočtu na mandáty získala většinu poslaneckých křesel.

„Jsem přesvědčený, že k volebnímu úspěchu vede kontakt s lidmi. Čím víc lidí člověk potká, má šanci oslovit, a třeba s nimi prodiskutovat i nějaká témata, na které nemusí mít člověk s člověkem úplně stejný názor,“ míní Skopeček. Sám podle svých slov denně navštíví dvě krajská města, kde rozdává snídaně, a poté míří do firem.

Není ani tajemstvím, že ODS nejprve vyjednávala o volební spolupráci s hnutím STAN, které ale dalo nakonec přednost spojení s Piráty. Na místě bylo zjevné, co již dříve Novinkám popisoval šéf lidovců Marian Jurečka: „Upřímně mě to mrzí, protože jsme usilovali o to, abychom vytvořili čtyřkoalici i se STANem.”