ANO zastavilo propad a mírně roste

Pokud by strany kandidovaly samostatně, mělo by ANO 27 procent hlasů, Piráti 15,5 procenta, SPD 11,1 a ODS 10,9 procenta. Podpora STAN by dosahovala 8,7, KSČM 5,6 a ČSSD 5,4 procenta. Hnutí Přísaha by oslovilo 5 procent voličů, lidovci 3,2 procenta a TOP 09 3 procenta.