Ve volbách by vyhrálo ANO, STAN posílili

Volby do Poslanecké sněmovny by podle červencového modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se 30 procenty hlasů. Na druhém místě by bylo ODS s 15,5 procenta a třetí SPD s 12,5 procenta. Oproti průzkumu v červnu ANO o jeden procentní bod posílilo, ODS mírně oslabilo. STAN by se dostali do Sněmovny.